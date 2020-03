Fem busspassasjerer fikk bot

Nyheter

Politiet gjennomførte torsdag ettermiddag en beltekontroll på alle rutebusser som stoppet på E39 i Børsa. Kontrollen pågikk en times tid, og ble avsluttet i 15-tida.

- Det ble skrevet ut fem gebyrer, hvert på 1500 kroner for manglende bruk av belte, opplyser politibetjent Viggo Hansen i den lokale UP-patruljen (UP425).

Ifølge politibetjenten hadde bussjåførene varslet passasjerene om beltepåbudet, men opplevde dessverre at enkelte ikke brydde seg.

I forkant av denne kontrollen ble alle skolebussene fra skolene i Børsa stanset for kontroll. Her hadde samtlige barn belte på, noe som var et gledelig syn.

- Bussjåførene gav patruljen tommelen opp og sa de gjerne ville ha flere kontroller, forteller Hansen.