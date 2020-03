Furukorsnebb – Nordens papegøye

Nyheter

Av Steinar Væge

En lyd bryter stillheten i skogen: «Tjøkk, tjøkk, tjøkk», ikke så høyt, heller litt dempet. Jeg lytter meg fram til et furutre med kongler på greinene. I toppen av furua er det tydelig aktivitet, det er rørelser i furubaret. Det glimter i rødt og grønt der oppe! Noen papegøyelignende fugler med så kraftige nebb at det nesten virker unaturlig, kravler og kryr der oppe i furua. Hann er rødlig, hunn er grågrønn.

Det er furukorsnebb, nordkalottens papegøyer, som driver med matsanking. De vrir løs furukonglene, flytter de til en høvelig plass hvor de kan holdes fast med klørne. Deretter bender de opp konglene med det kraftige nebbet, før de knasker i seg konglefrøene som plukkes ut. En operasjon de lett kan greie, fordi evolusjonen har forsynt fuglen med påmontert spesialverktøy. Over- og undernebb er korslagt, og sammen med kraftige kjevemuskler fungerer dette perfekt til å åpne konglene.

Et sikkert tegn på at det er furukorsnebb i området er om det ligger mange kongler som «spriker» under et furutre. Ekorn spiser også konglefrø, men river av bladene på kongla slik at bare stammen sitter igjen.