Karantenebestemmelsene ble skjerpet lørdag kveld

Nyheter

Folk som har vært på reise i land med betydelig koronavirussmitte de siste to ukene, skal i to ukers hjemmekarantene. Det har Folkehelseinstituttet bestemt lørdag kveld.

Utbredt smitte

Landene som omfattes av den nye instruksen er Iran, Sør-Korea, nord-Italia, Hubei-provinsen i Kina, fastlands-Kina, Japan, Singapor og Hongkong.

- Dette er land som er definert å ha utbredt og vedvarende smitte, og den nye instruksen innebærer at folk som har vært i disse landene, gis hjemmekarantene i to uker. Instruksen har også tilbakevirkende kraft. Det vil si at hvis man for eksempel kom heim fra ett av disse landene for ei uke siden, så skal vedkommende i karantene i ei uke fra nå. Den nye instruksen gjelder uansett om man føler seg frisk, opplyser kommuneoverleg i Orkland, Jimmy Wikell, og legger til at den nye instruksen gjelder for hele landet.

Les også: Avlyser arrangement i Orkland

Kan gå tur

- Hva konkret innebærer hjemmekarantene? Betyr det at vedkommende ikke kan gå ut?

- Hjemmekarantene innebærer at man ikke kan gå på jobb, dra på reise, gå på kjøpesenter, i det hele tatt, man skal ikke oppholde seg noe sted hvor man kommer tett på andre mennesker. Men det betyr ikke at man trenger å låse seg inn. Man kan godt sysle i hagen eller i garasjen. Føler man seg frisk, kan man gjerne kjøre en tur i egen bil og ta seg for eksempel en skitur, men da helst på ei tid av døgnet folk er på jobb. Og skulle man treffe på noen, så hold avstand og gjerne forklar hvorfor man holder avstand, forklarer Wikell.

- Ring først

Folk som har vært i disse landene og omfattes av den nye instruksen, trenger ifølge Wikell ikke nødvendigvis å be om testing.

- Folk i hjemmekarantene som føler seg frisk og ikke har symptomer på sykdom, trenger ikke å be om å bli testet. Men de må uansett gjennomføre karantenen på to uker. Personer som føler seg syk eller får symptomer på sykdom i karanteneperioden, skal testes. Men ikke møt opp på legekontoret uanmeldt. Ring det lokale legekontoret på dagtid eller 1617 på kveldstid, og avtal prøvetaking, opplyser Wikell.

Føre-var

- Hva er årsaken til denne skjerpelsen av karanteneinstruksen?

- Årsaken er at det viser seg at flesteparten som er smittet er blitt smittet på reise i et av disse landene. Derfor er det hensiktsmessig å skjerpe karanteneinstruksen for nettopp denne gruppa. Beredskapen skjerpes med andre ord etter føre-var-prinsippet, ikke fordi det har vært spesielt mange flere sykdomstilfeller det siste døgnet. Det har vært ett nytt til tilfelle i Trøndelag det siste døgnet, forteller Wikell og legger til at den nye instruksen vil bety at noen flere orklendinger nå er satt i karantene.

- Vi har vært i kontakt med folk som har vært i Italia de siste par ukene, men som ikke har vært i karantene fram til nå. Men i og med den nye instruksen, så vil noen få nå måtte gå i karantene fram til det har gått to uker siden de kom heim fra reisen, sier Wikell og legger til at det fortsatt ikke er noen innbyggere i Orkland som har testet positivt for koronaviruset.