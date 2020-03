Hund påkjørt - løp skadet videre til hyttefelt

Nyheter

Like etter klokken 17 melder politiet i Trøndelag på Twitter om at en skal ha kjørt på en Gordon Setter. Hunden kom løpende ut i veien, skal ha blitt skadet i sammenstøtet og løpt videre til et hyttefelt. Hendelsen skal ha skjedd i Heim kommune.

En drøy halvtime senere fikk sjåføren kontakt med eier som nå har tatt hunden med seg til veterinær.