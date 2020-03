Krevde at fredning utgikk

Nyheter

«Orkdal og Meldal kommune vil kreve at fredning av den gamle banetraseen rundt Klinghåmmårn utgår slik at Statens vegvesen står fritt i å utarbeide vegplaner som gir en god og framtidsrettet vegløsning».

Dette var konklusjonen i brevet som var undertegnet av ordførerne Gunnar Lysholm og Ivar Syrstad, som var sendt til fylkesordføreren i Sør-Trøndelag fylkeskommune, med kopi til blant annet vegvesenet, Museene i Sør-Trøndelag AS, Orkla Industrimuseum, og Salvesen & Thams.

— Blir fredet

ST skrev onsdag den uka artikkelen sto på trykk at det var stor sannsynlighet for at gammeltraseen ville bli fredet. Det bekreftet fylkesantikvar i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Finn Damstuen.

— Riksantikvaren tar den endelige avgjørelsen. Kommer det masse innsigelser, kan saken til slutt bli løftet opp på det høyeste nivået, til Miljøverndepartementet, sa Damstuen, som imidlertid ikke trodde det ville skje.

Men i Lysholm og Syrstads brev, gjorde de det klinkende klart at de ønsket å prioritere en «god og framtidsrettet vegløsning» fremfor fredning av den gamle jernbanetraseen i området.

«Orkdal og Meldal kommune ser en god vegløsning som et framtidsrettet og meget viktig samfunnsmessig tiltak for alle som bor i Meldal kommune og for næringsutvikling og turisme i både Meldal og Orkdal kommune», skrev de.

Trafikkrisiko

Og videre: «Vegutbedring er også meget viktig for Orkdal kommune på grunn av økende ferdsel og transport mellom Meldal og Orkdal i tillegg til at Rv 700 er en viktig ferdselsveg videre sørover. Vegen slik den ligger i dag er en trafikkrisiko og et vesentlig hinder for den utvikling man ønsker seg med tanke på bosetting, næringsutvikling og turisme».

Vegvesenet hadde kommet med flere utkast til løsninger med tanke på vegutbedring. Det hadde også vært flere møter mellom partene, og det var foretatt geologiske undersøkelser av fjellet hvor det kunne være aktuelt å gjøre inngrep.

Uakseptabelt

Vegvesenets konklusjon var at fjellkvaliteten i Klinghåmmårn var dårlig. Det betød at det ikke var mulig å gjennomføre en omlegging av vegen rundt fjellnabben samtidig som gammeltraseen ble beholdt. Dersom det siste ble tilfelle, ville vegutbedringen begrenses til mindre justeringer rundt Klinghåmmårn og litt utfylling sør for fjellet.

«Dette er en vegløsning kommunene ikke kan akseptere. Hensikten med vegutbedring er sikkerhet for trafikkerende og en veg som i uoverskuelig framtid skal være tilfredsstillende med tanke på økende trafikkmengde og større kjøretøy», skrev ordførerne.