Børsa samfunnshus splittet kommunestyret

Nyheter

ST har tidligere skrevet at andelseiere i Børsa Samfunnshus har komme til enighet med Skaun kommune om at sistnevnte betaler førstnevnte 500 000 kroner i «husleie» for uoppgjorte forpliktelser flere år tilbake i tid. Kravet tok utgangspunkt i samarbeidsavtalen som ble inngått i 1995, da det ble avtalt at kommunen skulle betale samfunnshuset en fast årlig pris, samt at partene skulle dele driftskostnadene seg imellom. Denne avtalen har siden 2012 ikke blitt fulgt opp av noen av partene.