- Ring ved symptomer, selv om du ikke har vært på reise

Nyheter

Kommuneoverlege Jimmy Wikell i Orkland sier man bør ringe for en avklaring dersom man får influensasymptomer, selv om man ikke har vært på reise.

Etter hvert som det blir flere koronatilfeller i Norge, er det en sjans for å bli smittet selv om man ikke har vært på reise.

– Hva bør man gjøre dersom man får influensa uten å ha vært på reise? Er vi kommet dit at det bør tas koronaprøve uansett, Wikell?

– Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er foreløpig høy influensaforekomst i regionen, så det er ikke slik at alle som blir forkjøla bør ta en prøve. Men man bør ringe og forhøre seg slik at det kan gjøres en kartlegging i hver enkelt tilfelle. Det nye nå er at helsepersonell som får symptomer skal testes uansett, de jobber med sårbare grupper. Men øvrig befolkning bør også forhøre seg med helseapparatet når de får symptomer, sier Wikell.

– Er vi kommet dit at det er smittefare innad i Norge, ikke bare på reise?

– Det er lurt å ringe for en kartlegging selv om man ikke har reist. Det har vært positive tilfeller innad i Norge, gjennom at noen har vært i kontakt med noen som har påvist korona. Det er lurt å vurdere om det bør tas en prøve, sier han.

Han anbefaler generelt at man ikke trenger å ta folk i hånden og gi en klem i disse tider, men kanskje holde litt ekstra avstand. Og igjen påpeker han dette med god håndhygiene og nysing i albuen eller et lommetørkle.