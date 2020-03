– Ikke alle skal ringe ved influensasymptomer

Nyheter

ST har, basert på en misforståelse, publisert en artikkel hvor alle som har influensasymptomer oppfordres til å konferere med lege. Dette har ført til telefonstorm til legesentrene. Wikell vil derfor presisere hva som er riktig i denne sammenhengen:

– Det er kun de som har influensasymptomer, og som har grunn til å mistenke koronasmitte, som skal ringe. Har du symptomer som hoste, feber og kortpustethet, og du har vært på reise i et område med koronasmitte de siste 14 dagene før dette oppsto, da skal du ringe. Det gjelder også om du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet, og selv har fått symptomer, ser Wikell.

– Sannsynligvis vanlig influensa

Det stemmer altså ikke at alle med symptomer på influensa skal ringe. Heller tvert imot.

– Om du bare har oppholdt deg i Norge de siste månedene, og ikke har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet, er det sannsynlig at du har en vanlig forkjølelse eller influensa. Korna er ikke så utbredt i samfunnet rundt oss at vi trenger å mistenke dette når vi får symptomer uten å ha vært i kontakt med smitte. Det er mer sannsynlig at det er en vanlig forkjølelse eller influensa vi blir smittet av sånn generelt nå. Ellers er det jo bestemte risikogrupper som vi i større grad ønsker å teste. Men for vanlige folk er det ingen grunn til å ringe uten en konkret mistanke om smitte, sier Wikell.

For helsepersonell gjelder noen ekstra regler:

– De bør ta kontakt om de får symptomer etter å ha håndtert pasienter eller prøvemateriale knyttet til korona, eller hvis de har vært på reise utenfor Norden og får symptomer.