Er en drøy måned forsinket

Orkdal lensmannskontor skal doble kapasiteten på passutstedelse. Det betyr at to nye, moderne passkiosker skal erstatte den ene kiosken lensmannskontoret benytter i dag.

Opprinnelig skulle alt stå ferdig 1. mars 2020. Men dette har blitt utsatt et par ganger allerede i forbindelse med ombygging av arealet hvor de nye passkioskene skal plasseres.

- Passkioskene ankommer lensmannskontoret klar for montering i slutten av mars. Inntil de står klare til bruk, er det ikke mulig å få utstedt pass på Orkanger, opplyser Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.

- Hvor skal folk henvende seg for å få pass i byggeperioden?

- Heimdal, Trondheim og Surnadal er de nærmeste stedene, svarer hun.

De ansatte som utsteder pass ved det lokale lensmannskontoret, har allerede vært på opplæring på den nye teknologien.

Kostnaden knyttet til ombygginga er beregnet til omtrent en halv million kroner. Lensmannskontoret vil ikke få tilført flere ressurser selv om de får én passkiosk ekstra.

Nytt i 2020 er det også at prisen på nytt pass øker fra 1. januar. Fjorårets gebyrer var 450 kroner for voksne (over 16 år) og 270 kroner for barn. Fra 1. januar økte prisene til henholdsvis 570 og 342 kroner.

Passgebyrene har stått uendret siden 2008. De økte gebyrene vil gi en beregnet inntekt for 2020 på om lag 409 millioner kroner.