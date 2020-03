Vil gjøre livet bedre for andre

Nyheter

Onsdag ettermiddag skal 47 folloruss på husbesøk for å samle inn penger til den landsomfattende aksjonen Krafttak mot kreft. Dette er blitt en fast og meningsfylt tradisjon for russen.

- Vi ønsker å vise at vi står for noe mer enn heftig russefeiring. Ved å delta i Krafttak mot kreft, føler vi at er med og bidrar til noe som er positivt, sier Per Eivind Fritzon til ST.

11. mars skal altså russen ut på en dør til dør-aksjon på Orkanger, Evjen, Fannrem og Råbygda. I tillegg vil de stå på Amfi og Oti for å samle inn penger til aksjonen.

- Var det vanskelig å få med folk på aksjonen, Fritzon?

- Egentlig ikke. Folk meldte seg ganske fort. Alle har vi noen som er berørt av kreft.

Pengene fra årets aksjon er øremerket kreftformer med lav overlevelse, og går både til forskning og til tiltak som kan bedre livskvaliteten.

Russen har også en digital innsamlingsaksjon for folk som ikke får besøk av bøssebærere og bedrifter som ønsker å bidra. Informasjon om denne kan man finne på follorussens Facebook-side.