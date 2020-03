Kommunene opprettet et eget telefonnummer og e-post for å svare på spørsmål om korona

Nyheter

Tjenesten med mulighet for å stille spørsmål vie telefon eller e-post startet tirsdag.

– Vår telefon er åpen mellom 10:00 til 20:00 alle dager. Der kan du snakke med fagpersoner om spørsmål knyttet til lokal smittesituasjon, arrangement du har ansvar for eller tenker å delta på. Du kan også stille andre generelle spørsmål, skriver kommunene i en pressemelding.

Telefonnummeret til denne tjenesten er: 900 31 260

E-posttjenesten vil også bli besvart i det samme tidsrommet.

– Vår e-posttjeneste er åpen mellom 10:00 til 20:00 alle dager.

Her kan du stille spørsmål angående lokal smittesituasjon, arrangement du har ansvar for eller tenker å delta på. Du kan også stille andre generelle spørsmål, skriver kommunen.

E-postadressen til denne tjenesten er: korona@orkland.kommune.no

– Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig.

Ikke egen helse

Spørsmål rundt egen helse, skal imidlertid ikke rettes til kommunene og disse tjenestene.

– Vi gjør oppmerksom på at henvendelser knyttet til egen helsesituasjon ikke skal gå til disse tjenestene. Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med din fastlege på dagtid eller legevakt på telefon 116 117 på kveld og helg.

– Vi minner også om at du kan ringe Folkehelsetjenestens informasjonstelefon på 815 55 015, skriver kommunen videre i pressemeldingen.

Økende press

Også Skaun kommune har opprettet et eget telefonnummer for å ta imot spørsmål om koronaviruset.

– Kommunen og legekontoret forventer at det vil bli økende press på telefonen fremover, og har opprettet et eget nummer for henvendelser som handler om Korona. Telefonen betjenes i legekontorets åpningstid. Det vil lette arbeidet betraktelig dersom dere bruker nettsiden www.skaunlegekontor.no og skriver en beskjed under timebestilling om tilstand og kontaktinformasjon. Er du alvorlig syk skal du ringe fastlege eller legevakt, skriver kommunen på sine nettsider.

Telefonnummeret hit er: 72 86 74 19.

Skaun kommune har også sendt ut sms til alle innbyggere med fastlege i kommunen.

– Vi følger folkehelseinstituttets nasjonale råd. Vi oppfordrer alle til å ta en for laget. Følg folkehelseinstituttets anbefalinger, og om du er i tvil så ring koronatelefonen, sier ordfører i Skaun Gunn Iversen Stokke.

De øvrige kommunene viser til råd fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratets informasjonstelefon.