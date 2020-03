Amfi «invadert» da Follo stengte

Nyheter

Senterleder Roy Johansen ved Oti og Amfi ønsker ikke at kjøpesentrene skal bli oppholdsplass for skoleelever etter at det nå er bestemt at skolene stenges.

- Rett etter at Orkdal vidaregåande skole sendte heim elevene torsdag, dukket mange elever opp her på kjøpesenteret. Alle er selvsagt velkommen til å handle, men her snakker vi om skoleelever som samler seg i klynger på senteret bare for å henge og få tida til å gå. Slik jeg ser det, er det liten vits å stenge skolene hvis elevene allikevel samler seg i klynger her på sentrene, hvor de sitter så å si oppå hverandre. Jeg snakket med flere Follo-elever som kunne fortelle at de ikke hadde fått beskjed fra skolen om å dra heim. Grunnen til at jeg går ut med dette, er at jeg er bekymret for ungdommenes ve og vel. Derfor vil jeg henstille elever som nå er stengt ute fra skolen om å ikke bruke kjøpesentrene som oppholdsplass, sier Johansen, som anbefaler alle, inkludert skoleelevene, om å ta situasjonen som har oppstått på alvor.

- Jeg oppfordrer alle til å følge med på nyhetene og rette seg etter de anbefalingene som lokale og sentrale myndigheter gir til enhver tid angående koronaviruset., sier Johansen.