Ordfører fra Børsa er deltaker i NRK-program

Nyheter

Sigrun Wiggen Prestbakmo (46), som er ordfører i Salangen kommune, er med i tv-programmet «Alle mot 1» i beste sendetid kommende lørdag, 14. mars.

46-åringen er opprinnelig fra Børsa, men har over 20 års fartstid som nordlending. Siden 2014 har Sp-politikeren vært ordfører i Salangen, en post hun overtok etter ektemannen Ivar B. Prestbakmo, da han ble fylkesråd for samferdsel og miljø.

Tv-programmet er et konsept basert på det skal gjettes på utfallet av eksperimenter og stunts. Panelet i studio konkurrerer på et vis mot hele Norge (tv-seerne).

Prestbakmo, som er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut, får hjelp av ektemannen, som er fylkesordfører i Troms og Finnmark, og kollegaen Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy kommune. Tredjemann på laget er sønnen Ole Sigurd på 13 år.

I kjendispanelet møter vi ifølge nrk.no denne kvelden programleder og skuespiller Markus Bailey, SKAM-stjernen Ina Svenningsdal og skuespiller og komiker John Brungot.

Børsværingen har også privat et veldig aktivt liv som ivrig fotballmamma til barna på 13 og 19 år. Samtidig har hun vært lagleder for damefotballaget på Salangen IF. Hun spiller saksofon i korps, elsker gjærbakst og matlaging og bruker dessuten tid på frivillig arbeid i kommunen.

«Alle mot 1» sendes direkte fra H3 arena i Bærum.