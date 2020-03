Siste: Bassengene stenges og flere arrangementer er avlyst

Nyheter

- Det er fortsatt ikke påvist noen positive prøver i Orkland. Det er sendt inn nye prøver som vi får svar på først i morgen. Noen nye er satt i karantene, mens andre er fritatt karantene, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell i Orkland kommune.

Det er registrert 10 nye tilfeller i Trøndelag i dag. WHO erklærte tidligere i kveld at utbruddet nå har gått fra epidemi til pandemi. Kommunen har i løpet av dagen vurdert og gjennomført flere tiltak før denne beskjeden kom, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Nye tiltak

Fra og med torsdag 12. mars gjelder følgende i tillegg til tidligere innførte tiltak og anbefalinger:

Gruppetreninger for folk utenom institusjon som arrangeres på institusjon er avlyst

Kantina på sykehjem ved Orkdal helsetun stenges for at folk utenfra kan komme og spise. Den vil fortsatt være åpen for beboere

Gruppetilbud i psykisk helse avlyses og erstattes av andre tilbud

Bassengene er stengt fra og med i morgen (Løkken, Fannrem, Orkanger, Krokstadøra og Lensvik). Folkehelsebadet blir vurdert kommende fredag

Flere arrangement er avlyst. Fra og med nå frarådes innendørs arrangement for flere enn 50 personer. Om det er sårbare risikopersoner/risikogrupper involvert, frarådes også arrangement hvor deltakerantallet er mindre enn 50 personer. Vi ber om at privatpersoner, organisasjoner og foreninger som har planlagt arrangement tar kontakt for å få en risikovurdering

Situasjonen vurderes fortløpende. Det samme gjelder behovet for ytterligere tiltak.

Bruk informasjonstjenestene

Orkland kommune har opprettet en egen telefon, 900 31 260 og en e-post korona@orkland.kommune.no På disse kanalene kan innbyggere stille spørsmål om koronaviruset, og den er betjent fra kl. 10:00 til 20:00 hver dag.

Det har kommet mange henvendelser, og vi svarer opp så raskt vi kan. Vi oppfordrer alle om at de først søker informasjon på Folkehelseinstituttet nettsider www.fhi.no for nasjonale anbefalinger og www.orkland.kommune.no/korona for lokal informasjon før de tar kontakt.

Vi ber om at skjema for risikovurdering for arrangement benyttes og sendes pr. e-post (ligger tekstboks på høyreside av kommunens ressursside om korona)

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser knyttet til egen helsesituasjon ikke skal gå til disse tjenestene. Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med din fastlege på dagtid eller legevakt på telefon 116 117 på kveld og helg.