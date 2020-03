Nyheter

Alle landets skoler og barnehager stenges. Det et ett av tiltakene regjeringen kommer med torsdag for å hindre virusspredning, etter det NTB erfarer.

Statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) møter pressen for å legge fram nye tiltak for å hindre spredning av koronaviruset klokken 14 torsdag.

Trondheim kommune har pressekonferanse klokken 13 og informerer om at skolene stenges fra og med mandag. Det er ikke dermed sagt at det samme gjelder for STs kommuner.