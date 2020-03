Stenger kjøpesentrene på kveldstid

Nyheter

- Beredskapsgruppen i Olav Thon-gruppen har på møte i dag, torsdag, besluttet å endre åpningstidene på sine kjøpesentre fra fredag 13. mars. Dette gjør vi for å bidra til å redusere smittespredninga av koronaviruset. Sentrene vil fra fredag ha åpningstid fra 10.00 til 18.00 mandag til lørdag, opplyser senterleder ved begge sentrene, Roy Johansen, men legger til at det er åpnet for unntak:

- Dagligvarebutikker og apotek som har tilhold på sentrene, gis anledning til å opprettholde vanlig åpningstid. Men dette blir opp til kjedene å vurdere. Hvordan kjedene velger å følge opp dette med åpningstider, vil vi komme tilbake til, opplyser Johansen.