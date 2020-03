Sykkeltyverier for over 100 millioner

Nyheter

I 2019 ble det registrert over 12 000 sykkeltyverier i Norge, til en verdi av over 100 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Aldri før har forsikringsbransjen utbetalt mer i erstatning for sykkeltyverier enn i fjor.

- Det er alarmerende at antallet stjålne sykler økte med over 20 prosent fra 2018 til i fjor. Våre tall viser at det ikke lenger bare er de dyre syklene som blir stjålet, nå stjeles billige eller gamle sykler også. Nytt av året er tyverier av elsykler og elsparkesykler, noe som drar opp antallet. I snitt koster hver sykkel som meldes stjålet nå vel 8000 kroner, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Det ble i fjor meldt 12 657 sykler stjålet til forsikringsselskapene. I snitt var verdien av en stjålet sykkel 7934 kroner. De ti siste årene har antallet sykkeltyverier gått opp med vel 15 prosent, mens verdien av syklene har gått opp med nær 150 prosent.

- Bare fra 2018 til i fjor økte våre erstatninger etter sykkeltyveri med 36 prosent. Våre tall indikerer også at sykkeltyverier sjelden er planlagt, vi estimerer at vel 80 prosent utføres av personer som er ute etter et transportmiddel der og da. Det er ikke lenger slik at profesjonelle sykkelbander med avanserte kutteverktøy står for mesteparten av sykkeltyveriene, sier han.

En sykkel vil kunne være dekket med innboforsikring, men denne kan ha begrensinger dersom sykkelen stjeles utenfor boligen, for eksempel fra arbeidsplass eller skole. Er man på reise utenfor hjemmet, vil ofte en reiseforsikring kunne hjelpe.

Tips for å unngå sykkeltyveri:

• Med el-sykkel, ta med deg batteriet når du parkerer.

• Registrer sykkelen i et FG-godkjent sykkelregister.

• Bruk en solid sykkellås. Gjerne en kraftig bøylelås.

• Lås sykkelramme og bakhjul til en stolpe, sykkelstativ eller lignende.

• Bruk en ekstra lås til å låse forhjulet.

• Parker sykkelen på steder der mange ferdes.

• Ikke la sykkelen stå ute om natten.

• Ta gjerne med deg setet.

• Politianmeld sykkeltyveriet.

• Tagg sykkelen i egne farger