Kan mine barn leke med andre barn?

Torsdag ettermiddag stengte regjeringen både skoler og barnehager, samt en rekke andre instanser og aktiviteter for å begrense spredningen av koronaviruset.

I kjølvannet av dette er spørsmålene mange, spesielt fra småbarnsforeldre som er hjemme med barna: Kan mitt barn leke med andre barn? Kan barnet mitt være på besøk hos naboungen? Hva må en passe på?

- Ikke smart at mange barn samles

Kommuneoverlege i Orkland kommune, Jimmy Wikell, sier følgende om hvordan man bør opptre i ukene fremover.

- Man bør ikke møtes mange sammen. Det er en av grunnene til at skolene og barnehagene nå er stengt, men samtidig så må barn få lov å være barn. Barn kan leke sammen. Det beste er om de leker ute og nå har det jo kommet fin nysnø som det går an å leke med, sier Wikell.

- Hvordan er det for barn å leke inne sammen med en venn?

- Det er ikke smart at mange barn samles for å leke sammen inne. Det er mulig å besøke naboungen å se en film eller noe, men foreldre bør følge med. Begynner barnet ditt å bli forkjølet, så kan det være lurt å si fra at det er best at han/hun ikke tar med seg noen inn eller går på besøk til andre, sier kommuneoverlegen.

For øvrig oppfordrer Wikell folk til å følge hygienerådene fra myndighetene.

- Det er gjerne greit å holde litt avstand, unngå klemming og håndhelsing. Samt er god håndhygiene viktig, både for deg selv og barna, sier Wikell.

En til to faste lekevenner

Fredag kom helsedirektoratet med flere og mer konkrete råd: