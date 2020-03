Ber folk om å bli sittende i bilen

Nyheter

Fjor1 ber folk som tar ferja mellom Breksta og Valset om å bli sittende i bilen under overfarten.

– Fjord1 ønsker å begrense smittefaren av koronaviruset på sambandet. I den forbindelse ber vi samtlige av våre passasjerer følge "Forebyggende råd på reise" utgitt av Folkehelseinstetuttet. Videre oppfordrer vi samtlige passasjerer som kommer med bil eller buss, om å bli værende i kjøretøyet under overfarten. Forlat kun kjøretøyet hvis det er helt nødvendig. Takk for at dere viser hensyn, skriver selskapet.