Stenger landegrensene

I praksis uinnebærer det at alle flyplasser og havner stenges. Det betyr imidlertid ikke at nordmenn på reise i utlandet ikke får komme heim.

- Nordmenn i utlandet skal få komme heim. Vår oppfordring er at nordmenn på reise snarest tar kontakt med sitt reiseselskap eller flyselskap for å få avklart hvordan de raskt kan komme seg heim. Vi vil bidra så godt vi kan med å få folk heim, men det kan bli utfordrende etterhvert, da flere flygninger innstilles og flyplasser stenges i tur og orden, sa Solberg på pressekonferansen klokka 18.

Grensekontroll

Statsministeren forklarte videre at fly med nordmenn få lande, men alle utlendinger, som ikke har en god grunn for å være i Norge, vil bli snudd.

I tillegg til å stenge havner og flyplasser, vil det bli innført utstrakt grensekontroll.

Hyttepålegg

Statsministeren minnet videre på rådet om ikke reise på hytta, og viste til at hyttekommunene må prioritere å bruke sine helseressurser på sin stedfaste befolkning. Hun forklarte videre at det kan bli aktuelt å sette inn Sivilforsvaret for å oppsøke hytter og minne folk på pålegget.

Vil hjelpe

Statsministeren kom også inn på utfordringene som næringslivet nå havner opp i som følge av at hele landet så å si stenges.

- Vi vil gjøre alt som skal til for å hjelpe næringsliv fra å bukke under, sa statsministeren.