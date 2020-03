Den viktige gaven

Nyheter

Det er blitt et slags slagord at denne gaven er det særdeles nyttig å ha, men ingen håper det blir bruk for den.

Vi snakker om hjertestartere, og før helga var det stor glede på bedriften Allvekst AS i Heim kommune, da daglig leder David Monkan i Varig Forsikring (tidligere Gjensidige Hemne) overrakte dette livreddende utstyret til daglig leder Ingalill Råket og resten av staben på Allvekst.

Må registreres

Varig Forsikring gikk på nyåret til anskaffelse av tre hjertestartere. Den første var det Hemne Revmatikerforening som fikk. Den er montert i tilknytning til svømmehallen i Hemne samfunnshus, et bygg som fra før ikke har hjertestarter. Allvekst fikk, i likhet med revmatikerforeninga, sin hjertestarter etter skriftlig søknad.

— Vi vet ikke hvem som får den tredje, men den blir også utdelt etter søknad. Så nå er det bare å søke i vei, sier Monkan.

Han gjentar oppfordringen om å få hjertestarteren registrert på 113.no/hjertestarterregisteret.

— I en nødsituasjon er det viktig at de som opererer denne sentralen vet hvor hjertestarteren er, og hvilken type det er. På den måten vil den som bruker den få veiledning. Vi vet også at det finnes mange hjertestartere rundt om som ikke er registrert. I en gitt situasjon kan den være nærmere enn du tror. Derfor må alle sørge for at den blir registrert, sier han.

Holder kurs

Han vil i samarbeid med Heim Røde Kors Hjelpekorps arrangere kurs på bruken av hjertestarterne når alle tre er utdelt. Det skjer før påske.

— Vi er veldig takknemlig for å en hjertestarter i hus, men som alle andre håper vi det ikke blir bruk for den, sa Ingalill Råket etter utdelinga.