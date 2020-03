Politiet: – Vi har minnet folk på at det ikke er så lurt å samle seg på fest

Nyheter

Natt til lørdag har politiet i Trøndelag avsluttet flere hjemmefester i fylket.

– Det er veldig rolig ute, men vi ser at det har vært en oppsving i at folk samler seg på private adresser for å feste.

Det sier politiets operasjonsleder Stig Rune Olsen.

Politiet har imidlertid ikke myndighet til å bryte opp en fest selv om helsemyndighetene har oppfordret folk om å ikk samle seg i større grupper.

– Når det gjelder nattero, er ikke det noe valgfag. Vi stopper fester som forstyrrer natteroen. Når det gjelder koronaviruset så kan vi bare komme med formaninger og henvise til helsemyndighetenes råd, sier Olsen.

Lørdag kveld skrev også politiet følgende på Twitter:

Politiet har mottatt flere meldinger om ulike brudd på de pålegg som er gitt av helsemyndighetene i forbindelse med koronasmitten. Det anmodes på det sterkeste at alle følger de pålegg som er gitt.

#Trøndelag: politiet har måttet avsluttet flere fester og ansamlinger i privat regi i natt. Flere fordi de forstyrrer natteroen, samt for å gi en påminnelse av anbefalingene gitt av helsemyndighetene. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 15, 2020