Har koblet inn Forsvaret: Bygger transittsykehus på Orkanger

- Dette er et føre-var-prosjekt. Vi ønsker at all koronabehandling skal skje i Trondheim, og derfor vil vi strekke oss langt for å unngå koronasmitte inne på Orkdal sykehus. Derfor har vi koblet inn Forsvaret, som hjelper oss med å bygge opp et areal bak sykehuset for pasienter med forventet koronasmitte, i påvente av transport til Trondheim. Forhåpentligvis blir det ikke bruk for dette arealet, men vi ønsker å være i forkant slik at vi er kalibrert til å håndtere situasjonen om smittepresset skulle bli veldig stort, opplyser klinikksjef Kjetil Karlsen ved akutt- og mottaksklinikken ved St. Olavs hospital.