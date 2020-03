Smittestatus tirsdag for STs kommuner

Nyheter

Per tirsdag ettermiddag er det ikke meldt om positive prøvesvar i kommunene i STs nedslagsfelt.

Langt flere har blitt testet i STs nedslagsfelt de siste dagene, men det er fortsatt bare negative prøver fra Skaun, Heim, Rindal og Orkland. ST har ikke klart å komme i kontakt med kommuneoverlegen i Rennebu for siste nytt, men i følge den siste offentliggjøringen av smittetall fra hele landet, er det ingen registrerte i Rennebu.

Kommuneoverlegen i Orkland, Jimmy Wikell, sier at det kan være tilfeldigheter at ingen i Orkland, Skaun, Heim, Rindal og Rennebu har fått påvist smitte.

- Det er vanskelig å si om det skylder tiltakene vi har gjort. Jeg har jo snakket om mørketallene tidligere og vi kan jo ha folk som er smittet her. Det er jo folk som har kommet fra steder med høy smitte. De med symptomer har blitt testet, men ikke alle. Det kan være tilfeldigheter som gjør at vi ikke har hatt noe positive prøvesvar enda. Det er mange som tar sin del av denne dugnaden og mange innbyggere her har tatt forholdsregler som kanskje gjør at vi får negative prøvesvar. Vi ser at utviklingen på østlandet og vestlandet er stigende med tanke på smittet, mens det er mindre her, så noe har vi kanskje gjort riktig, sier Wikell.

I Skaun har det det siste døgnet blitt tatt en plass mellom 10 og 20 prøver.

- Vi har ikke fått noe positive prøver enda. Hvor mange som er tatt vet jeg ikke sikkert, men det er nok mellom 10 og 20. Vi har fått svar på noen av de og venter også på noen svar, sier Kommuneoverlege i Skaun, Helge Hatlevoll.