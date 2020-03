Kommuneledelsens bønn: - Unngå ryktespredning

Nyheter

I etterkant av møtet om de to smittetilfellene i Orkland ville rådmann Ingvill Kvernmo komme med en oppfordring til befolkningen.

- Jeg tror det blir et viktig budskap fremover nå. Nå har folk sittet hjemme en uke allerede og folk begynner å bli lei. Vi må ta dette med lette forkjølelsesymptomer på alvor. At veldig mange som blir syke av korona oppdager subtile symptomer i starten og da er det viktig at vi tar det på alvor. Vi må sitte inne og begrense kontaktpunktene for å hindre videre smitte, sier Kvernmo.

Tålmodighet

- Jeg opplever at veldig mange har vært kjempeflinke, men jeg opplever også at tålmodigheten begynner å bli strekt når vi nå har sittet inne en uke. Husk på at vi skal sitte inne lenger, at vi fremdeles skal begrense kontakten med andre, reise minst mulig for å ikke forflytte eventuell smitte. Dette er ikke en 60-meter sprint. Det er et maraton, sier Kvernmo.

Bang oppfordrer alle til å følge rådene fra myndighetene.

-Det er viktig at vi unngår kontakt og følger rådene om å holde avstand. Det kan gjerne være lenger enn en meter. Så er det det at befolkningen følger de generelle smittevernråda om håndhygiene, hostemetoder, ikke ta seg i ansiktet. Om folk følger det her, så vil vi klare å begrense dette, sier ordføreren.

Unngå ryktespredning

Kristin Wangen mener det er viktig å minne om hvorfor vi gjør disse tiltakene.

- En av grunnene er å beskytte de gruppene som er sårbar for en slik smitte, både eldre og de som har underliggende andre sykdommer. Det er en felles dugnad for å hindre at de som kan bli veldig syke av dette, blir smittet, sier Wangen.

Wikell håper at de to smitta kan få fred og at det unngås ryktespredning, blant annet på sosiale medier.

- Spekulasjonene rundt dem som nå har smitten, bør vi unngå. Vi er ikke en større kommune enn at det kan oppleves belastende for dem også. Rykter på sosiale medier og ting som blir skrevet, kan ofte være sårende. Dette er ikke noe de har gjort med vilje. På ingen som helst måte, sier kommuneoverlegen og får støtte av Kvernmo:

- Vi håper at vi som kommune, unngår disse spekulasjonene fra sosiale medier om hvem dette er og hvor har de vært. Jeg håper at folk er trygge på at vi har gjort de samtalene i kartleggingen i bedriften og kommunen har tatt kontakt med de som må vite om det. Vi ønsker å gå ut med så mye informasjon som vi kan gjøre, samtidig som vi ivaretar personvernet på en god måte, sier Kvernmo.