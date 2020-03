Smittestatus torsdag for STs kommuner: Flere hundre er testet

Nyheter

Dermed er tre personer bekreftet smittet i STs nedslagsfelt.

I Skaun er en mann i 40-årene smittet, og til sammen to voksne og tre barn er satt i isolasjon. I Orkland er to personer i 50-årene, en mann og ei kvinne, satt i isolasjon etter påvist smitte.

I Orkland er nå 70 personer i karantene.

I Skaun blir det tatt i underkant av ti prøver hver dag.

– Hvor mange som er i karantene, det tør jeg ikke si, sier kommuneoverlege Helge Hatlevoll.

Høyt trykk

– Det er nå totalt tatt over 150 prøver i Orkland.

Det forteller kommuneoverlege Jimmy Wikell.

– Antallet det har blitt tatt prøve av de siste dagene har økt markant, legger han til.

Han venter nå svar på rundt 40 prøver.

– Det er et høyt trykk på laboratoriene nå, så om jeg skal være realistisk så kommer prøvesvarene i morgen (fredag), sier Wikell.

Han forteller at av de 40 prøvene de nå venter svar på, er det aller fleste prøver av helsepersonell.

– Fem av de førti prøvene som vi nå venter på, er av personer som har vært i kontakt med paret som testet positivt på tirsdag. Resten er helsepersonell som har vist symptomer, sier Wikell.

Negative prøver

Både i Rindal, Rennebu og Heim har de så langt bare hatt negative prøver.

– Totalt har vi testet et tyvetalls personer. Vi har ingen påviste tilfeller, sier kommuneoverlege i Rindal, Mari Wold.

Kommunen har opprettet et eget testlokale, for å hindre at eventuell smitte sprer seg til legekontoret.

I liket med Rindal, har Heim testet et 20-talls personer.

– Eksakt hvor mange som sitter i hjemmekarantene, har jeg ikke oversikt over, sier Heims kommuneoverlege, Cecilie Hatlenes.

Hennes oppfatninger at folk i Heim tar situasjonen på alvor.

– Det er nok en del som har gitt seg selv hjemmekarantene, men som vi ikke vet om. Folk er flinke til å følge de retningslinjene som er gitt, sier Hatlenes.