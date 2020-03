To koronasmittet i Rennebu

Nyheter

Det var rundt klokka 21 torsdag kveld at Rennebu kommune meldte på kommunens facebookside at to personer har fått påvist koronasmitte:

«Kommuneoverlegen har i kveld mottatt beskjed om at koronavirus er påvist i Rennebu.»

Isolert

Dette gjelder to personer bosatt i Rennebu kommune, et barn og en voksen. Begge har moderate symptomer og er i isolasjon sammen med sine familier.

«Kriseledelsen er samlet og nødvendige tiltak er satt i verk etter planer og retningslinjer. Den viktigste jobben er igangsatt med smitteoppsporing og ytterligere smitteverntiltak,» skriver kommunen.

Smittestatus torsdag for STs kommuner: Flere hundre er testet Torsdag formiddag ble det klart at én person har testet positivt for koronaviruset i Skaun kommune.

Tiltak igangsatt

Varsling av de dette angår er igangsatt,» skriver kommunen på Facebook. Kommunen har sendt ut den samme meldingen på sine hjemmesider.

Når denne saken skrives har til sammen fem personer fått påvist smitte av koronaviruset i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt; etter at to personer er smittet i Orkland, og én i Skaun. I Heim og Rindal kommuner har det så langt ikke vært positive prøver.

PS: Torsdag kveld melder Orkland kommune om enda en positiv prøve, den sjette i «ST-land».