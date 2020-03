Coop stopper salget av smågodt

Nyheter

Usikkerhet som følge av ulik praksis fra kommunale helsemyndigheter, gjør at Coop har besluttet å stoppe salget av smågodt i løsvekt i alle sine dagligvarebutikker i Norge.

– Vårt hovedfokus er å ivareta våre ansatte og kunder og sikre matforsyning til butikker over hele Norge. Vi har samtidig fulgt alle råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet for å forhindre smittespredning. Vi er glad for at det nå er sendt ut enda tydeligere retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter, med oppfordring til at disse følges over hele landet, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge i en pressemelding.

Når det gjelder salg av smågodt i løsvekt, har allikevel kommuner i ulike deler av landet innført lokale begrensninger.

– Dette har vi også respektert og etterfulgt, men ulik praksis har utløst usikkerhet og spørsmål fra ansatte, kunder og media. De butikkansatte er allerede under et enormt press, og for å unngå denne usikkerheten har vi besluttet å stoppe salget av smågodt og nøtter i løsvekt fra alle Coops butikker, sier Friis.

Beslutningen om å stoppe smågodt- og nøttesalget vil gjelde inntil videre.