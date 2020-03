Satte opp sperrebånd som strakstiltak

Nyheter

– Det var et strakstiltak vi innførte da det for alvor begynte å bli snakk om koronatiltak før helga. Vi hadde mange bekymrede kunder, og økt kundetrafikk fordi folk ville sikre seg medisiner. Vi valgte å sperre av med bånd for å prøve å kontrollere situasjonen litt, sier apoteker Rita Pinto.