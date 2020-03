Siste: Smittestatus fredag morgen

Nyheter

Fredag morgen mottok kommuneoverlege Jimmy Wikell i Orkland kommune en ny positiv koronaprøve. Dermed er fire personer smittet her.

- Vi har avgrenset smitten, og vi vet hvor den kommer fra, sier Wikell.

- Er det samme samme smittekilde som de tre andre som er smittet i Orkland?

- Nei, det er en annen opprinnelse her, svarer han.

Wikell ønsker ikke å gå ut med mer informasjon på nåværende tidspunkt, men sier de kommer med mer knyttet til det fjerde smittetilfellet litt senere i formiddag.

Torsdag kveld ble det informert om det tredje tilfellet.

I Orkland kommune sitter nå cirka 70 personer i karantene, mens det tas omtrent 40 tester hver dag.

Ingen i Heim

Kommuneoverlege i Heim, Cecilie Hatlenes, forteller at det fortsatt er ingen som har fått påvist smitte i Heim kommune.

- Nei, ingen tilfeller ennå. Bank i bordet, sier hun.

Hatlenes sier at de venter på noen prøvesvar.

- Jeg kan ikke si eksakt hvor mange, men det er færre enn ti, sier hun.

- Hva gjør dere nå i helga?

- Vi kjører på fortsatt. Det er ingen ni til fire jobb å være kommuneoverlege nå. Vi vil ta tester i helga også, og vi forbereder oss på at de første positive prøvene vil komme, sier hun.

Etterslep på prøvesvar

Mari Wold, kommuneoverlege i Rindal, sier at de i dag (fredag) venter prøvesvar på mellom 10 og 20 tester. Men så langt er ingen i kommunen påvist koronasyk.

- Det er så stor pågang for å få analysert testene nå, at vi ligger opptil halvannet døgn etter normalen for å få svar. Nå kan det ta opptil to og et halvt døgn før vi får svar, forteller hun.

I Rindal sitter ifølge Wold noen fra i helsevesenet i karantene og venter på prøvesvar. Hvor mange av innbyggerne som sotter i såkalt selvvalgt karantene etter blant annet reising, har de ikke oversikt over.

100 i isolasjon

Arne Opdahl, kommuneoverlege i Rennebu, sier de i løpet av helga venter svar på cirka 25 tester. Og etter at det torsdag kveld ble påvist smitte hos to personer i kommunen, sitter nå omtrent 100 personer i isolasjon mens de venter på testresultatene.

- Jeg må skryte av helsepersonellet og alle i kommunen som tar dette på alvor og bruker sunn fornuft, sier Opdahl.

Travelt

Kommuneoverlege i Skaun, Helge Hatlevoll, uttalte fredag formiddag at han ikke hadde tid til å snakke, men at han skulle komme med informasjon litt senere på dagen.

Per torsdag kveld var det én person smittet i Skaun.

Totalt har per fredag morgen sju personer i ST-land fått påvist korona.