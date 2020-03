Må i retten for flere gamle forhold

Nyheter

En mann i 50-åra bosatt i Orkland kommune, må møte i retten, tiltalt for flere straffbare forhold.

Samtlige saker er fra november og desember i 2018. Tiltale ble tatt ut i slutten av januar i år. Mannen kan, om han blir dømt, oppnå strafferabatt på grunn av at politiet og/eller påtalemyndigheten har brukt så lang tid på saken.

I tiltalen framgår det at han har oppbevart både amfetamin og Rivotril-tabletter, han har brutt seg inn i en bil ved å dirke opp låsen og stjålet flere gjenstander, og han har også gjort innbrudd hos bedriften Kontorplan AS, der han stjal eller medvirket til å stjele blant annet to datamaskiner.

Han står også tiltalt for uaktsom kjøring, han har kjørt uten gyldig førerkort og han har unnlatt å stanse på tegn fra politiet, ifølge tiltalen.