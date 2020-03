Meldte om mistenkelig kassebil. Saken ble oppklart raskt

Nyheter

Politiet mottok fredag kveld like før klokka 22 melding om en mistenkelig bil på Nerskogen i Rennebu. Den kjørte i retning Oppdal.

Meldinga lød på kassevognlignende bil, den kjørte sakte og hadde store arbeidslys.

- Patruljen på Oppdal rykket ut. De påtraff kjøretøyet ganske raskt, forteller Ellen Maria Brende, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

- Hva fant de ut?

- At det var en brøytebil. Saken ble dermed oppklart, svarer hun.

- Ja, man trengte sikkert ikke så store ressurser for å fastslå det?

- Nei, men vi er glad for at folk følger med og varsler oss om ting de ser, sier hun.

Konklusjon: Det er bedre at politiet varsles én gang for mye enn én gang for lite.