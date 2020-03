Nytt vedtak: Alle som reiser utenfor kommunens grenser settes i karantene

Nyheter

Det er fattet nytt vedtak knyttet til restriksjoner for reise og opphold i Rennebu kommune. Vedtaket gjelder fra søndag 22. mars klokken 12 til 28. mars klokken 12.00. Det skriver Rennebu på sine hjemmesider søndag ettermiddag.

Det nye vedtaket betyr at du som ikke har fast bolig/bosted eller arbeidssted i kommunen forbys å overnatte her. Videre betyr det 14-dagers karantene for alle innbyggere i Rennebu som reiser utenfor kommunegrensa og kommer tilbake, uavhengig av varighet på reisen.

Kan komme på dagstur

Dermed vil du som utenbygds kunne komme til Rennebu på dagsturer. Selv om vi oppfordrer til å begrense turen hit og kun komme om du anser det som strengt nødvendig. Egne regler gjelder fortsatt for tilreisende fra fylkene sør for Dovre. Personer som er tilreisende fra fylkene sør for Dovre (Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet) og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. Rennebu kommune har mye gjennomgangstrafikk. Reisende i dette vedtaket er ikke å forstå som de som er på gjennomreise. Det forventes likevel at de som er på gjennomreise ikke oppsøker store folkemengder, og gjør sitt ytterste for å begrense smittespredning.

Du som bor i Rennebu vil ikke kunne dra på dagsturer ut av kommunen, uten å settes i karantene. Dere som allerede er på besøk i nabokommuner i dag må naturligvis ha anledning til å komme tilbake uten karantenetid, da det er kort varsel på dette vedtaket.

Disse er unntatt vedtaket

Nødetater er unntatt dette vedtaket. Det samme gjelder følgende: