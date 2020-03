Fylkesvei fortsatt stengt etter snøskred

Nyheter

Mandag kveld meldte vegtrafikksentralen om et snøskred som har gått over fylkesvei 6516 ved Skaret i Nerskogen i Oppdal kommune. Vegen ble stengt gjennom hele natten på grunn av fare for nye snøskred.

– Vi har fått opplyst at det kommer en «snøekspert» for å undersøkelser ved stedet klokka 9, tirsdag. Vedkommende skal vurdere om det er forsvarlig å få ryddet og åpne veien, sier trafikkoperatør Finn Bull ved Vegtrafikksentralen like etter klokka 7, tirsdag morgen.

Vurderer å sprenge skavl

Det skal være observert en skavl når mannskaper har brøytet seg helt inn til rasstedet fra begge sider.

– Det er en skavl som henger over her og ser litt utrygg ut. Det må vurderes om denne skal sprenges, og det denne eksperten sier klokka 9 og utover blir grunnlaget for videre handling, sier Bull.

Mulige omkjøringsveier

Tirsdag morgen har Vegtrafikksentralen sett på mulige omkjøringsveier for dem som skal til området, og trafikkoperatøren sier at de ser greie ut.

– Vi har sett på omkjøringer som ser greie ut for dem som skal til området. Det enkleste for dem som kommer nordfra på E6 er å ta av på Berkåk og kjøre mot Nerskogen. For dem som kommer sørfra tar de av på Oppdal mot Vognillan og riksvei 70, sier trafikkoperatøren.