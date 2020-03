Smittestatus i våre kommuner mandag

Nyheter

Totalt er 10 personer nå påvist smittet i de fem kommunene som avisa dekker. Siste nytt fra hver kommune:

Skaun - 3 smittede

Mandag morgen ble det kjent at én ny person har testet positivt for korona i Skaun kommune. Dette er en pensjonist i 60-årene, og smitten kan spores tilbake til Shawcor, ved at vedkommende har vært i kontakt med en av de smittende ansatte der. Det er nå påvist smitte hos fem ansatte ved Showcor.

Orkland - 5 smittede

Kommuneoverlege Jimmy Wikell melder om null nye smittede mandag. De venter på nesten 70 prøver, som følge av forsinkelser på laboratoriet i Trondheim. Prøvene vil kommen fortløpende utover dagen og kvelden.

Rennebu - 2 smittede

I Rennebu meldes det mandag om null nye smittetilfeller, og kommunen står fortsatt på et tall på to smittede. Kommuneoverlege Arne Opdahl sier det er tatt totalt 60 tester.

Heim - 0 smittede

I Heim kommune er det ingen positive prøver. Kommuneoverlege Cecilie Hatlenes sier det er kommet en del negative svar, og at det ventes på et par svar til.

Rindal - 0 smittede

I Rindal har man fått svar på alle prøver som er sendt inn, og alle har vært negative. Kommuneoverlege Mari Wold sier de har god oversikt, og at det i dag skal tas prøver av et par personer i risikogrupper som har symptomer.