Smittestatus tirsdag

Nyheter

Dermed er tallet på antall smittede, fortsatt ti personer i de fem kommunene som avisa dekker: 5 i Orkland, 3 i Skaun, 2 i Rennebu. Dette er samme tall som på mandag.

Dette er siste nytt fra våre kommuner:

Orkland

– Det begynner å komme inn en god del svar etter forsinkelse i helga pga teknisk trøbbel. Nå kommer det inn jevnlige prøver, og alle er negative, så langt. St. Olavs hospital prøver å jobbe inn forsinkelsen som kom på grunn av teknologisk svikt i helga, men det tar fortsatt om lag to dager å få svar på prøvene, for det ble lagt mange prøver på vent. På mandag ventet vi på prøvesvar helt tilbake til fredagen, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

– Ellers er det som før. Vedtaket som vi gjorde sist søndag, med strengere bestemmelser for hjemmekarantene, tilreisende og gjennomreisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet, er videreført én uke til.

Heim

Det har ikke lyktes avisa Sør-Trøndelag å få tak i kommuneoverlege i Heim, Cecilie Hatlenes, men ifølge kommunens hjemmeside var det par 23. mars, ingen positive prøver i Heim.

Det er gjort tilsvarende vedtak i Heim og Rindal kommuner, som i Orkland.

Rindal

– Det er fortsatt stille og rolig i Rindal, og ingen påviste smittetilfeller. Det ble tatt et par prøver på mandag som vi venter svar på. Jeg forventer nok ikke svar på disse før tirsdag kveld eller onsdag, sier kommuneoverlege i Rindal, Mari Wold.

- Er det problematisk at det tar så lang tid å få svar?

– Det går greit, det går greit når det er to døgn det er snakk om. Så det er ikke veldig problematisk så lenge det er såpass få prøver det er snakk om.

Rennebu

– Det er ikke noe nytt når det gjelder smittesituasjonen. Vi tok tjue prøver mandag, så vi krysser fingre for at ingen av disse er positives. Nå er vi oppe i åtti tester totalt cirka.

- Så tiltakene virker?

– Vi kan ikke si noe annet enn at tiltakene vi har satt i verk, med karantene og isolasjon, har virka.

– Rekker du som kommuneoverlege å gjøre «vanlig arbeid» eller handler alt om korona nå?

– Nå har jeg full pasientdag i dag. Folk får full service, men det er ekstra stressende å holde på med to saker samtidig. Det er bygd opp et bra system i Rennebu, og jeg må benytte anledningen til å skryte av innsatsen til alle ansatte i Rennebu.

Skaun

– Vi sendte inn prøver på mandag som vi ikke har fått svar på. Det ble levert noen prøver via vår drive through. Jeg tror det er snakk om et sted mellom fem og ti, sier kommuneoverlege Helge Hatlevoll.

- Har dere tilstrekkelig med smittevernsutstyr?

– Det er ikke tomt, men spørsmålet er hva som skjer fremover og hva det blir behov for. Det handler om tilgang og behov. Vi forsøker å tenke fornuftig og sørge for ikke å gå helt tom. Det tror jeg alle kommuner gjør.