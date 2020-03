To nye positive koronaprøver

Nyheter

Rennebu kommune har nå fått påvist ytterligere to positive koronaprøver. Dermed er det totalt fire som har fått påvist koronaviruset i kommunen.

- Vi har i ettermiddag fått påvist to nye koronasmittede i Rennebu. Det er to voksne personer fra samme familie og hjemmehørende i Rennebu. De kom hjem fra Oslo 16.mars og har siden vært i karantene. Dette i tråd med vedtaket om reisekarantene gjort av kommuneoverlegen. Det har hindret videre smitte i vår kommune og viser at vedtakene virker etter hensikten, skriver kommunen på sine nettsider.

Personene sitter nå i hjemmeisolasjon og har ikke alvorlige symptomer. Det er utelukket at de har smittet andre etter at de kom fra Oslo, siden de har tatt de nødvendige forholdsregler.

Det er per i dag tatt cirka 80 prøver i Rennebu. Prøvene er tatt på bakgrunn av kriteriene gitt av FHI. Det gjøres daglig nye tester.

- Kriseledelsen synes det godt å se at tiltak vi iverksetter hindrer smittespredning, og all ære til våre innbyggere som følger råd og retningslinjer, skriver kommunen.