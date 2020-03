Et tredje smittetilfelle bekreftet

Nyheter

I formiddag ble to nye tilfeller med koronasmitte bekreftet i Orkland. Nå i ettermiddag ble et tredje tilfelle bekreftet. Dermed er nå til sammen åtte personer bekreftet smittet med koronaviruset i Orkland.

I ei pressemelding skriver Orkland kommune at to av tilfellene som er bekreftet i dag har relasjon til tidligere identifiserte smittesirkler, mens ett tilfelle ikke er knyttet til tidligere smittede i kommunen. De nye tilfellene har resultert i at i alt 12 nye personer er satt i karantene.

Av pressemeldinga går det videre fram at det stort sett går bra med alle de smittede, som alle har hjemmebehandling.

I løpet av dagen (onsdag) er det tatt ytterligere åtte tester.

Les også: Oppdatert info om koronavirus i Orkland kommune