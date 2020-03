Korona skaper utfordringer for helsetunet

Nyheter

Arbeidet med å finne en generalentreprise for Meldal helsetun har pågått en stund. I januar ble det klart at seks firmaer hadde kommet gjennom nåløyet i en pre-kvalifiseringsrunde. Nå jobber kommunen med å forhandle fram mulige avtaler med tre av disse firmaene. Men koronaviruset gjør at forhandlingene trolig vil ta litt lengre tid enn først planlagt.