Smittestatus onsdag: - Jeg vil si at den er håndterbar

Kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell, bekrefter overfor ST at det er snakk om to nye smittetilfeller, der én av smittetilfellene kommer fra en ny smittesirkel. I forbindelse med de to smittetilfellene er ytterligere ti personer satt i karantene.

- Jeg fikk telefon fra labben onsdag klokken 09.20 om de nye smittetilfellene. Det ble i går tatt til sammen elleve prøver. I dag (onsdag) vil det nok bli tatt noen flere, sier Jimmy Wikell.

- Nå er det syv smittetilfeller i Orkland. Hvordan vil du oppsummere situasjonen i kommunen?

- Jeg vil si at den er håndterbar. Vi har nå tre smitteceller som vi forholder oss til og i alle smittecellene er smitten tatt inn i vår kommune. Vi har fortsatt ikke tilfeller hvor vi ikke klarer å spore smittens opprinnelse, sier Wikell.

Per onsdag ettermiddag var det totalt 14 smittetilfeller i ST-land. Syv i Orkland, fire i Rennebu og tre i Skaun.

To i Rennebu tirsdag

I tillegg til de to smittetilfellene i Orkland, ble det tirsdag ettermiddag påvist to nye smittetilfeller i Rennebu. Det hadde ikke kommet flere positive prøver i Rennebu onsdag ettermiddag.

- Vi har i ettermiddag fått påvist to nye koronasmittede i Rennebu. Det er to voksne personer fra samme familie og hjemmehørende i Rennebu. De kom hjem fra Oslo 16.mars og har siden vært i karantene. Dette i tråd med vedtaket om reisekarantene gjort av kommuneoverlegen. Det har hindret videre smitte i vår kommune og viser at vedtakene virker etter hensikten, skrev kommunen på sine nettsider tirsdag kveld.

Smitterfritt i Heim og Rindal

Det er fortsatt ingen med påvist smitte i Rindal.

- Vi venter på et par prøver tatt igår , de forventes i kveld eller i morgen. Imens fortsetter vi med det forebyggende arbeidet, sier kommuneoverlege i Rindal, Mari Vold.

- Ellers jobber vi med forberedelser med tanke på første påviste tilfelle. Lager prosedyrer og klargjør institusjoner og smittehus for mottak av eventuelt syk pasient. Det er urealistisk å tro noe annet enn at vi vil få positive smitteprøver også i Rindal.

– Er det dyktighet eller flaks og tilfeldigheter som har gjort at dere har unngått det så langt?

– Si det. Vi var tidlig i gang med smitteverntiltak. Rindal er en kommune som har to tusen innbyggere, så den er liten i så måte. Noe tilfeldigheter er det selvfølgelig, men vi har satt igang ekstra karantenebestemmelser på innreise fra andre deler av landet, basert på at det kom en del studenter og andre hjem fra andre deler av Norge der det er høyere smitteforekomster.

Heller ikke i Heim er det foreløpig påvist noen med positiv prøve.

Ingen positive prøver

Kommuneoverlege i Skaun, Helge Hatlevoll, sier at det ikke er noen flere positive prøver i Skaun siste døgnet.

- Det er omtrent ti som har blitt testet det siste døgnet og vi har foreløpig ikke fått noen positive prøver. Det tar litt ekstra tid med smittetesting fordi det er litt dårligere kapasitet på St. Olavs som nå analyserer 1000 om dagen, dermed kan det være litt etterslep, sier Hatlevoll.

Det er foreløpig tre som er testet positivt i Skaun kommune og tre familier sitter dermed nå i isolasjon.