Viderefører vedtak om stengte grenser

Nyheter

I ei pressemelding skriver Rennebu kommune at vedtak knyttet til innreiserestriksjoner fra fylkene sør for Dovre viderføres fra 26. mars. Vedtaket gjelder fram til og med 2. april klokka 18.00.

Vedtaket betyr at tilreisende fra disse fylkene som ikke har bosted i kommunen, forbys å oppholde seg i kommunen. Videre innebærer vedtaket at at alle som ankommer kommunen etter reiser i disse fylkene, ilegges hjemmekarantene i 14 ager.

Også vedtaket om inn- og utreiserestriksjoner, samt overnattingsforbud, videreføres fra 28. mars og fram til og med 2. april klokka 18.00. Det betyr at alle som tar opphold i kommunen og overnatter i kommunen etter reiser utenfor kommunens grenser, ilegges hjemmekarantene i to uker. Videre sier vedtaket at personer som er tilreisende fra områder utenfor kommunens grenser og som ikke har fast bosted eller arbeidssted i kommunen, forbys å overnatte i kommunen.

Videreføring av disse restriksjonene ble vedtatt etter et møte i kriseledelsen i Rennebu i dag onsdag.

Vedtakene er gjort av kommuneoverlegen med hjemmel i Smittevernloven § 4-1.