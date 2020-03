Smittestatus torsdag: - Vi har fått svar på 50-60 prøver i dag

Nyheter

Torsdag morgen kunne Skaun melde om et nytt positivt prøvesvar på koronavirus. Dette er ei kvinne i 50-åra som har nær relasjon til en av de tidligere identifiserte smittede. Skaun har dermed fire personer med påvist koronasmitte.

- Vi fikk den fjerde positive prøven i dag. Dette var jo ei som hadde nær relasjon til en av de andre smittede og ble testet fordi hun er helsepersonell. Det var ikke overraskende at den var positiv. Vi sendte fire prøver i går og hatt fått svar om at to av de er negative. Vi venter på svar på resten, sier kommuneoverlege i Skaun Helge Hatlevoll.

Mange prøvesvar

Kommuneoverlegen i Orkland forteller at Orkland ikke har fått noen flere smittetilfeller per torsdag formiddag. De har også fått svar på en rekke prøver.

- Det er fortsatt åtte positive tilfeller i Orkland. Det siste døgnet har det kommet veldig mange prøvesvar. Vi har vel fått svar på mellom 50 og 60 prøver, så nå er etterslepet her i kommunen langt mindre, sier Wikell.

- Ingen diskusjon

Heller ikke Rennebu har det kommet flere positive prøver per torsdag formiddag. Totalt er 95 testet i kommunen som nå ha fire tilfeller av koronasmittede.

Onsdag kveld vedtok kommunen og fortsette med å holde grensene stengt.

- Det var ingen diskusjon på det. Det er meningsløst å avslutte noe som har en påvist effekt. Det er bare lov å forlenge vedtaket en uke i gangen, så dette gjelder frem til 2. april, med gode muligheter for videreføring av vedtaket etter det, sier kommuneoverlege i Rennebu, Arne Opdahl.

Smittefrie kommuner

To av STs fem kommuner er fortsatt smittefrie. Både Heim og Rindal har foreløpig ingen påviste tilfeller av koronaviruset så langt.

- Vi har nå fått svar på de prøvene som ble tatt igår. Disse var også negative og vi venter ingen flere prøver per nå. Vi har dermed fortsatt ingen påviste tilfeller, men fortsetter det forebyggende arbeidet, sier Mari Wold, kommuneoverlege i Rindal.