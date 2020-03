Ønsker et nybygg - men usikker på hvor det skal plasseres

Nyheter

Rindal kommune trenger en oppgradering av helsetunet. Spørsmålet har vært om de skal restaurere det eksisterende, rive og bygge nytt, eller gå for en kombinasjon. Utgangspunkt er uansett at kommunen har en netto kostnadsramme på 50 millioner kroner, og at de ønsker at det skal være inntil 34 plasser på helsetunet.