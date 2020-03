Nyheter

Torsdag formiddag gjennomførte politiet laserkontroll på E39 over Søvasskjølen. Én bilist fikk forenkla forelegg for å ha kjørt i 96 km/t i 80-sonen.

— Det var egentlig et overraskende resultat, da vi har erfart at mange kjører for fort på denne strekningen. Noe av forklaringa denne gangen kan være at det var liten trafikk, sier Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.