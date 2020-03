Nå samles legevakta her igjen

Nyheter

Mandag for snart to uker siden ble legevakta flyttet ut av Orkdal sjukehus for å redusere faren for koronasmitte ved sykehuset.

Legevakta er felles for kommunene Heim, Rindal, Rennebu, Surnadal, Hitra, Frøya, Skaun og Orkland, men har siden forrige mandag vært lokalisert i den enkelte kommune.

Flytter legevakta for å hindre spredning av korona Denne helgen flyttes legevakten til Orkdal legesenter og Fannrem legesenter.

- Ikke møt direkte

Fredag ble legevaktordninga nok en gang interkommunal. Etter at tjenestesenteret har gjennomgått noen oppgraderinger i rekordfart, er det til Bårdshaug på Orkanger folk i hele regionen må reise om de får behov for legehjelp på kveld, natt og helg.

– Du skal som tidligere henvende deg til legevakttelefonen på nummer 116 117. Dersom du blir vurdert til å trenge legetime, vil du få avtalt oppmøtetidspunkt. Det er ikke anledning til å møte opp direkte på legevakten for konsultasjon, heter det i ei pressemelding fra Orkland kommune.

Utbedringer

Det er foretatt utbedringer på tekniske installasjoner og toalettfasiliteter. Det er også satt opp rullestolrampe, og en teltløsning fra sivilforsvaret skal tjene som venterom.

Helsestasjonen, som har holdt til i bygget, har flyttet inn i folkehelsesenteret.