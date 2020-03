Stresser ikke med Nerskogkonserten

Nyheter

- Vi vet ingen ting om hva som kommer skjer til sommeren. Det er det jo ingen andre som gjør heller. Dette er nytt for alle. Alt er satt på vent; også arbeidet opp mot sponsorene, sier Ingrid Hoel i arrangementskomiteen for Nerskogkonserten der Dumdum Boys etter planen skal spille 29. august.

Avventer

Men hun håper at verden er tilbake til normalen når vi kommer til august.

Når det er sagt, er Nerskogkonserten i den heldige situasjon at alt er utsolgt. 2500 mennesker har meldt sin ankomst til den spektakulære konsertarenaen som ligger på et hyttetun i fjellheimen på Nerskogen. Samtidig er arrangøren inneforstått med at hvis helsemyndighetene i løpet av sommeren sier at de ikke får ha en så stor folkeansamling i slutten av august, så blir det ingen konsert.

Stage Dolls uten publikum

Terje Storli, som er daglig leder i Live-gruppen, og som også sitter i komiteen for Nerskogkonserten, stresser foreløpig ikke med Nerskogkonserten da det er relativt langt fram i tid, og konserten til alt overmål også er utsolgt. I jobben i Livegruppen opplever han ellers svært spesielle dager da alle konserter og eventer blir avlyst, og det også er usikkert hvor mye som kan planlegges fram i tid.

Mye av arbeidet for tida går til å jobbe opp mot myndighetene når det gjelder erstatning. Ellers registrerer han at det dukker opp en rekke streamingkonserter som er musikernes måte å holde hjulene i gang på.

- Noen tjener penger på det, mens andre ikke gjør det, sier Storli som selv hadde en streamingkonsert med sitt eget band Stage Dolls onsdag denne uka på utestedet Moskus med null publikum i lokalene.

Lov å håpe

Sommeren er ei travel turnétid også for buvikingen Terje Storli. Denne sommeren er egentlig ekstra travel da han etter planen skal turnere både med Kids og Stage Dolls. Kids har 14 konserter og Stage Dolls 16 konserter.

Turneen med Kids skulle etter planen starte i mai, noe Storli anser som helt uaktuelt,

- Så får vi se om helsemyndighetene tillater å arrangere konserter i juni, juli, august, sier Storli som har sine tvil.

- Men det er jo lov å håpe, sier han.

Nerskogkonserten mener han derimot er null stress.

- Når vi kommer ut i mai, juni, vet vi mer om hva som kan foregå i august, sier han.