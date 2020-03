Natt til søndag stiller vi klokka én time fram

Nyheter

Natt søndag 29. mars stiller vi klokka én time fram og går fra normaltid til sommertid.

– Når vi stiller klokka fram, blir natta én time kortere. Vi kan heldigvis glede oss over lysere kvelder framover, sier næringsminister Iselin Nybø, som har ansvar for Justervesenet, og dermed også full kontroll på nøyaktig tid her i landet.

En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså én time frem om våren (mot sommeren) og én time tilbake om høsten (mot sommeren). Det betyr at vi får én time mindre til helgen.

Hvorfor

Men hvorfor stiller vi klokka? Den historiske grunnen til sommertidsordningen var energisparing. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. Det sies at George Hudson var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.

Europakommisjonen la i 2018 frem forslag om å avvikle ordningen med å stille klokka frem og tilbake. Nå lurer mange på hva som er status for forslaget. Det er fortsatt uvisst. Rådet har ikke vedtatt forslaget som EU-kommisjonen har lagt fram, og som EU-parlamentet gikk inn for i fjor.

Første gang i 1916

– Jeg vet at det er mange som mener mye om å stille klokka. Skulle forslaget bli vedtatt i EU, blir det opp til hvert EU-land å bestemme om de ønsker å bruke sommertid eller vintertid som sin normaltid. Da må også Norge ta stilling til hva vi ønsker å gjøre, sier næringsministeren.

Norge hadde sommertid første gang i 1916, deretter 1940-45, 1959-1965 og så hvert år siden 1980.

PS! Sverige, Finland og Danmark har sommertidsordning i dag. Russland og Island har ikke.