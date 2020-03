– Man setter andres helse foran sin egen

Nyheter

Datoen 12. mars 2020 vil for alltid huskes som dagen da den norske regjering iverksatte de sterkeste og mest inngripende tiltakene i Norge siden andre verdenskrig, for å hindre koronaviruset i å spre seg. På kommunalt nivå gjør smittevernloven kommuneoverlegene til en mektigere aktør enn både ordfører og rådmann - og statsminister Erna Solberg. Beslutningene de tar, kan få stor betydning for innbyggernes helse - og frihet.