Smittestatus søndag

Dermed er det fortsatt 22 smittede personer totalt i vår region. Disse er fordelt som følger: Orkland: 12, Skaun: 4, Rennebu: 5, Heim: 1, Rindal: 0.

– Det er ikke noe nytt å melde så langt denne søndagen. Det er fortsatt tolv positive tilfeller. Vi venter på fem prøvesvar som ble tatt lørdag ettermiddag. Fortsatt er én person innlagt på sykehus, og elleve behandles i isolasjon i hjemmet, sier kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell.

Forlenger ikke innreisevedtak

Rindal er den eneste av de fem kommunene som ikke har hatt positive smittetilfeller så langt.

– Ikke noe nytt ellers hos oss, men jeg kan legge til at vi i Rindal har valgt å ikke forlenge vedtaket om pålagt karantene ved innreise til kommunen fra deler av landet, sier kommuneoverlege Mari Wold.

- Hvorfor ikke?

– Vi har vurdert det slik at vedtaket har fått den ønskede effekten, samt at vi ikke har store bedrifter med arbeidskraft som kommer fra andre deler av Norge. I tillegg har de fleste studenter/ungdommer allerede kommet hjem fra sine studiesteder i løpet av de siste to ukene.

– Samtidig går vi ut med en sterk oppfordring om at folk som kommer hjem fra andre deler av Norge, særlig sørlige deler, ilegger seg selv hjemmekarantene i 2 uker.

- Ikke nå nytt

I Heim og Rennebu meldes det heller ikke om noen nye positive smittetilfeller, søndag formiddag.

– Fremdeles kun én positive prøve, men vi kan selvsagt ikke utelukket mørketall, sier kommuneoverlege Cecilie Hatlenes.

– Ikke nå nytt fra Rennebu, sier kommuneoverlege Arne Opdahl.

ST har ikke fått svar fra kommuneoverlege Helge Hatlevoll i Skaun, men på kommunens hjemmeside er det ingen meldinger om nye smittetilfeller.