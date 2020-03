Årets fasteaksjon blir digital

Nyheter

Kirkens Nødhjelps arbeid med rent vann og hygiene redder liv hver eneste dag, og vi forebygger koronasmitte der vi kan.

Akkurat nå gjør menigheter over hele Norge seg klare til å forandre verden, et liv om gangen. Vanligvis ville de gjort seg klare til å gå fra dør til dør med bøsser for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, men i år forbereder de seg på en litt annerledes aksjon på sosiale medier, nettsiden vår og via Vipps.

Unngår smittespredning

For å unngå å spre smitte er nemlig Kirkens Nødhjelps fasteaksjon digital i år. Årets aksjon handler om å gi rent vann og opplæring i hygiene til mennesker som trenger det. Koronaviruset kan ramme land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer hardt. I en slik situasjon er rent vann og god hygiene livsviktig. Kirkens Nødhjelp er allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i flere av landene vi er til stede i.

I disse landene er det mange som allerede merker alvorlige konsekvenser av klimaendringene som ikke gjør situasjonen bedre. Tørke og flom ødelegger livsgrunnlaget til folk og tvinger stadig flere på flukt. Folk mangler rent vann, blir syke og i verste fall dør. I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann.

14 år gamle Bate og 10 år gamle Kila i Beseko i Etiopia var to av dem. Landsbyens eneste vannkilde var den røffe og skitne elva som gjorde at folk ble syke. Det voldsomme regnet la hele avlinger under vann. Folk ble så syke at flere pakket tingene sine og flyktet. Verken Bate eller Kila kunne gå på skolen, de måtte hjelpe familiene sine for å få hverdagen til å gå rundt.

Fra flukt til blomstring

Etter at de fikk rent og trygt vann med midler fra Kirkens Nødhjelp og det norske folk gjennom TV-aksjonen, har landsbyen vokst til 8000 innbyggere. Butikker og marked blomstrer, Kila og Bate kan gå på skolen og begynne å drømme om en bedre fremtid. Vann forandrer virkelig alt.

Pengene fra Fasteaksjonen gjør det mulig å endre liv. Unge jenter trenger ikke lenger bruke flere timer daglig for å hente skittent vann fra vannkilder de deler med dyra. Folk holder seg friske, kan jobbe og gå på skolen.

Pengene fra Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens Nødhjelp kan gi mennesker over hele verden tilgang til rent og trygt vann, trygge toaletter og opplæring i hygiene. For Kirkens Nødhjelp har hygiene alltid gått hånd i hånd med det å sikre folk rent vann. Og denne kombinasjonen redder liv. Hver eneste dag.

Ung dugnad

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en fantastisk dugnad. Både konfirmanter og frivillige bruker fastetiden til å hjelpe dem som trenger det mest – denne gang som digitale bøssebærere.

Også menigheten du bor i samler inn til fasteaksjonen. Mange menigheter har en innsamling på Facebook – prøv å søk opp din menighet. Her i Orkland har vi en felles innsamling på Facebook. Det er også mulig å gi på Vipps og SMS eller ved å sette penger inn på konto.

La oss sammen gjøre en forskjell! La oss vise at vi som bor i Orkdalsregionen bryr oss og bidrar til en bedre framtid for mennesker i sårbare land.

Liv Randi Sødal og Magne Krogsgaard/Kirka i Orkland